Tacchinardi: ”Conte non rischia, Vidal irriconoscibile. Ma lo scudetto è possibile”

A ‘CalciomercatoNews’, Tacchinardi ha parlato dell’Inter e di Vidal: “Antonio sta vivendo una situazione un po’ strana, la rosa è fortissima ma sono in netta difficoltà. Mi aspettavo un’Inter che avrebbe avuto un impatto devastante sul campionato e che facesse meglio in Europa, è la difesa a lasciarmi perplesso. Qualcosa non mi torna. L’Inter può vincere lo scudetto se Conte riuscirà a trasmettere il proprio carattere e la propria mentalità. Vidal? Non è lo stesso che abbiamo visto con Juventus e Bayern. Esonero? Non credo a meno che non ci sia un tracollo clamoroso nei prossimi mesi” ha concluso.

