Dimissioni Conte? Musmarra: ”Idea delle ultime ore se perde contro l’Atalanta”

Antonio Conte dirà addio se l’Inter non dovesse vincere a Bergamo? Questa clamorosa ipotesi avanza da questa mattina ma non sembra trovare grossi riscontri, almeno oggi. A far chiarezza ci ha provato Alfio Musmarra a ‘Top Calcio 24’: “In queste ore si sta parlando di un possibile addio di Conte se dovesse perdere contro l’Atalanta. Non credo che darà le dimissioni e non credo che l’Inter lo esoneri adesso perché dovrebbe pagare tre allenatori, visto che Spalletti è ancora a libro paga” ha concluso.

