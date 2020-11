Non solo Lautaro: assalto Barcellona per Barella

Non solo Lautaro: assalto Barcellona per Barella

Non solo Lautaro: il Barcellona vuole anche Barella. Lo sostiene ‘DonBalon’, secondo cui ci sarebbe un forte interesse del club per il centrocampista sardo. Sarebbe una precisa richiesta di Koeman ma sembra destinata a rimanere tale: l’Inter non vuole assolutamente venderlo e la dirigenza sta lavorando per prolungargli il contratto. Dunque è da escludere una maxi operazione che coinvolgerebbe anche Lautaro Martinez poiché le cifre diventerebbero proibitive anche per un top club come il Barcellona.

