Vidal: ”Qui per Conte, possiamo vincere lo scudetto”

Intervistato dal ‘Corriere dello Sport’, Vidal ha parlato delle proprie ambizioni: “Scudetto? Abbiamo tutto per vincere. Stavo bene a Barcellona ma sono cambiate un po’ di cose, dovevo cambiare. Il progetto dell’Inter è serio ed importante, in più c’è Conte che vuole fare le cose per bene per vincere in Italia e in Europa. Sono qui soprattutto per lui, mi ha convinto a sposare il progetto. Cristiano Ronaldo o Messi? Non c’è paragone, Leo è di un altro pianeta, un alieno” ha concluso.

