Calciomercato Inter, colpo in Serie A | Scambio ‘due per uno’

L’Inter non è nel suo miglior momento. I nerazzurri, che puntano a fare bene sia in campionato che in Champions League, non sono partiti bene e adesso avranno il difficile compito di rimontare in entrambe le competizioni. Per farlo, cercheranno rinforzi sul mercato dove proprio in Serie A, Marotta e soci hanno puntato l’obiettivo giusto per rinforzare la squadra di Antonio Conte: Manuel Locatelli.

Calciomercato Inter, assalto a Locatelli: offerta e richiesta del Sassuolo

Manuel Locatelli è un grande obiettivo dell’Inter, ma affondare sul talento italiano non sarà di certo facile. Il centrocampista del Sassuolo sta sorprendendo tutti ed è seguito anche dalla Juventus. Per portare a casa l’ex giocatore del Milan saranno necessarie offerte importanti. I nerazzurri vorrebbero provare a convincere la società emiliana mettendo sul piatto Stefano Sensi e Andrea Pinamonti, ma potrebbe comunque non bastare. I neroverdi vorrebbero soltanto soldi per il giocatore, circa 40 milioni di euro. Non una sorpresa, anche perché Locatelli è il perno del centrocampo del Sassuolo che, fino a qui, sta volando in campionato. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

