Kolarov: Oggi è il suo compleanno. Gli auguri dell’Inter e di tutti i tifosi nerazzurri

Inter, il difensore Aleksandar Kolarov compie oggi 35 anni. Il calciatore non può festeggiare con i compagni ad Appiano Gentile visto che è in ritiro con la sua Nazionale. Inoltre giovedì la Serbia si gioca in partita unica la qualificazione ai prossimi Europei 2021

INTER KOLAROV COMPLEANNO/ E’ arrivato nel calciomercato estivo dalla Roma e per il momento, non ha ancora trovato quella continuità di rendimento e magari almeno uno o due gol grazie alla sua specialità: il calcio di punizione. Il difensore della squadra di Antonio Conte ed ex romanista Aleksandar Kolarov, ha compiuto oggi 35 anni e anche se non può essere fisicamente ad Appiano Gentile a festeggiare con i suoi nuovi compagni di squadra, non partiti per gli impegni delle proprie Nazionali, è stato comunque festeggiato dal sito ufficiale nerazzurro. Questo il messaggio che arriva dal principale portale della squadra milanese per festeggiarlo: “Tanti auguri Aleksandar Kolarov! Oggi il difensore serbo compie 35 anni e festeggia il suo primo compleanno con la nostra maglia. I migliori auguri da parte dell’Inter e di tutti i tifosi interisti”.

In questo momento il calciatore è in ritiro con la Serbia, in vista della partita di spareggio valida per le qualificazioni ai prossimi europei 2021, che si disputerà giovedì nello stadio della Stella Rossa alle ore 20.45 contro la Scozia.