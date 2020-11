Ritorno di fiamma: a gennaio può arrivare Giroud

Ritorno di fiamma: a gennaio può arrivare Giroud

Per l’attacco rispunta una vecchia pista della scorsa stagione: Giroud. Per il ruolo di vice Lukaku c’è anche il francese, chiuso nel Chelsea da Werner. Per Conte sarebbe un ottimo innesto da inserire nel reparto avanzato e i ‘blues’ potrebbero cederlo quasi gratis. L’ipotesi è accreditata soprattutto in Inghilterra e in Spagna anche in ottica Europeo.

