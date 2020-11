Calciomercato Inter, colpo in Serie A | L’annuncio dell’agente

Anche l’Inter sarebbe sulle tracce di Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta. A tal proposito è intervenuto l’agente del centrocampista

Il centrocampo è senz’altro il reparto maggiormente in fermento in casa Inter alla luce della grande abbondanza di calciatori possibili partenti tutti concentrati in quella zona di campo. Da Nainggolan a Vecino, fino ad arrivare all’oggetti misterioso Christian Eriksen, che potrebbe anche concludere anzitempo la sua avventura alla corte di Conte. Nel caso tra i papabili sostituti recentemente accostati al club di Suning c’è anche Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta esploso nel corso dell’ultima stagione. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo di scena | Rottura totale con Raiola

Calciomercato Inter, l’annuncio dell’agente di Malinovskyi

Il valore di mercato di Malinovskyi è in ascesa in virtù anche dell’ottima crescita messa in scena all’Atalanta e confermata dalle parole dell’agente Sergiy Serebrennikov in esclusiva a ‘Calciomercato.it’: “La sua avventura a Bergamo prosegue molto bene. Quest’anno e nella scorsa stagione ha fornito prestazioni di grande livello e sicuramente può crescere ancora”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Eriksen | Prezzo e destinazione shock

Il procuratore del ragazzo si è quindi soffermato sull’interessamento dell’Inter: “L’Inter è senz’altro un grande club, ma dell’interesse nei confronti di Ruslan l’ho appreso dai giornali. Adesso deve pensare solo al campo e alla sua esperienza con l’Atalanta. A gennaio potrebbe partire in caso di un’offerta importante? Il calcio è business, quindi non si può escludere nulla, ma ci tengo a dire che fa già parte di un progetto molto valido nonché di una società organizzata e di spessore”.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Conte-Inter separati in casa: Marotta e la decisione già presa