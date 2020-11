Calciomercato Inter, addio Eriksen | Prezzo e destinazione shock

C’è ancora una volta Christian Eriksen al centro delle voci di calciomercato Inter. L’ultima in ordine di tempo paventa una possibilità clamorosa

Se Conte resta, con giugno limite massimo, allora Eriksen può davvero partire nel prossimo calciomercato invernale. Il feeling col tecnico è scarso, le sue prestazioni ben al di sotto delle attese e così la separazione a gennaio è un’ipotesi molto concreta. Il fantasista danese piace molto ai top club esteri, dal Real Madrid al Paris Saint-Germain fino al Borussia Dortmund, tuttavia si parla di una sua possibile quanto clamorosa permanenza in Serie A. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Eriksen al Milan e super ‘regalo’ a Conte

Eriksen ancora nel nostro massimo campionato già ma in quale squadra? I rumores sul Milan, portati alla luce da ‘calciomercatoweb.it’, trovano conferme in queste ore. Come riporta ‘Liberoquotidiano.it’, coi rossoneri ci sono già stati dei contatti. Nella squadra di Pioli attualmente prima in classifica, il classe ’92 potrebbe fare sia la mezz’ala che il trequartista giocando alle spalle di Ibrahimovic. La destinazione è shock, ma anche il prezzo: Marotta potrebbe infatti venderlo a ‘soli’ 12 milioni di euro, otto in meno di quanti ne ha spesi un anno fa per strapparlo al Tottenham, realizzando comunque una plusvalenza. Lo ‘scoglio’ rappresentato dall’ingaggio, circa 8 milioni più 2 di bonus. Con la vendita di Eriksen, tra cartellino e ingaggio risparmiato, la stessa fonte sostiene che i nerazzurri avrebbero le risorse necessarie per tentare un nuovo assalto a Kante.

