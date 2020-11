Calciomercato, Conte accerchiato | “Non viene, sogna l’Inter”

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Conte destinato a lasciare i nerazzurri alla fine della stagione. Il sostituto è noto: Massimiliano Allegri

Inter-Conte, divorzio praticamente certo al termine di questa stagione. Come vi abbiamo raccontato, la fiducia nel tecnico salentino rasenta ormai lo zero anche se il matrimonio è destinato ad andare avanti, a proseguire fino alla conclusione di questa annata a meno ovviamente di disastri sportivi. Il motivo è prettamente economico, circa 15 milioni di euro e passa costerebbe il licenziamento del leccese e del suo staff. Marotta ha fatto da tempo una scelta, già da prima del famoso vertice a Villa Bellini: via Conte, dentro Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Nazionale spina nel fianco | Società e Conte furiosi

Calciomercato Inter, Conte addio. Dalla Francia: Allegri sogna la panchina nerazzurra

Massimiliano Allegri viaggia davvero spedito verso la panchina nerazzurra, dato che Suning pare non dover più far fronte con la temibile concorrenza del Paris Saint-Germain. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato di ‘Sport.fr’, l’allenatore livornese ha in sostanza ‘declinato’ le avances dei parigini perché intenzionato a restare in Italia. Anzi, il portale transalpino dice chiaramente che “Allegri sogna solo una cosa, guidare l’Inter“. Tra l’ex Juventus e Marotta c’è già una intesa di massima sugli 8 milioni di euro, al netto dello staff. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo in Serie A | L’annuncio dell’agente

Calciomercato Inter, addio Eriksen | Prezzo e destinazione shock