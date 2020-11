Le ultime di Calciomercato Inter: dalla Spagna confermano che i nerazzurri sono al lavoro per sferrare un colpo in Serie A

Difficile inizio di stagione per l’Inter di Antonio Conte, ma i nerazzurri rimangono vigili sul mercato. La dirigenza nerazzurra cerca sempre le migliori risorse possibili e fornire al tecnico leccese una rosa davvero competitiva per cercare di tornare a vincere trofei il prima possibile. Gli occhi della società italiana, questa volta, sono puntati sul Bologna: l’obiettivo è Mattias Svanberg.

Calciomercato Inter, ecco Svanberg: Ausilio vuole battere Juve e Milan

Non soltanto indiscrezioni. Come confermato da ‘Todofichajes’, l’interesse per Mattias Svanberg, da parte dell’Inter, è reale. Secondo il portale iberico, i nerazzurri, con il ds Piero Ausilio in prima linea, vorrebbero chiudere la trattativa con il Bologna per il talento svedese classe 1999 già a gennaio per averlo a disposizione a partire dal giugno 2021.

Il nativo di Malmo ha un contratto con il club rossoblù fino al 2023 ed è uno dei giovani più promettenti di tutta Europa. Sul giocatore rimangono vigili grandi club come la Roma, ma soprattutto Juventus e Milan. Proprio per questo motivo, il Ds interista vorrebbe chiudere la trattativa con il Bologna il prima possibile per anticipare tutti. Il valore di mercato del giocatore si aggira attorno ai 5 milioni di euro. In questa stagione, finora, Svanberg ha giocato 6 partite in Serie A segnando un gol e fornendo un assist.

