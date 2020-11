Conte ha scelto: vuole Milik per il ruolo di vice Lukaku

Conte ha scelto: vuole Milik per il ruolo di vice Lukaku. Le altre piste non sembrano interessare particolarmente il tecnico che intende puntare forte su un giocatore forte e di esperienza per dare il cambio al gigante belga. In uscita dal Napoli, potrebbe essere prelevato per soli 20 milioni di euro in virtù della scadenza naturale nel 2021. I nerazzurri continuano a monitorare la sua situazione, consci che dovrà necessariamente cambiare aria nella prossima sessione invernale.

