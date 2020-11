Nainggolan al bivio: convincere Conte o restare ai margini, no alla cessione

Nainggolan al bivio: convincere Conte o restare ai margini, no alla cessione

Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, l’Inter attende di capire le reali intenzioni di Radja Nainggolan. La società non vuole cederlo in prestito e ‘obbliga’ il giocatore a prendere una decisione ben precisa: convincere Conte o restare ai margini sino a fine stagione. Ad oggi la sua situazione è piuttosto in bilico per il poco spazio che gli sta riservando il tecnico ma potrebbe avere una chance importante alla ripresa visti i problemi a centrocampo. L’ex Roma intende tornare al Cagliari ma la soluzione, al momento, appare impraticabile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma