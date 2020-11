Calciomercato Inter, nel mercato di gennaio Paratici potrebbe andare all’attacco per soffiare il giocatore ai nerazzurri: i dettagli

Non è la prima volta che Inter e Juventus si danno battaglia anche sul mercato. Come successo in passato nella trattativa che portò Romelu Lukaku in nerazzurro, questa meravigliosa rivalità potrebbe ripresentarsi presto con Marotta da una parte e Paratici dall’altra, i due vecchi amici ora nemici. Nemici sul serio… Proprio a causa dei bianconeri, un obiettivo dei nerazzurri potrebbe sfumare: si tratta di Emerson Palmieri.

Calciomercato Inter, la ‘chiave’ della soffiata: Bernardeschi

Secondo il ‘Corriere Torino’, la chiave a disposizione della Juventus per acquistare il cartellino di Emerson Palmieri sarebbe la cessione di Federico Bernardeschi. Il giocatore italiano, che in Nazionale contro l’Estonia ha ritrovato la via del gol, nemmeno sotto la guida tecnica di Pirlo sembra essere tornato in forma. Proprio per questo, il calciatore bianconero potrebbe essere ceduto per arrivare proprio all’ex di Palermo e Roma.

Per quanto riguarda il giocatore del Chelsea, in ‘Blues’ continua a non trovare spazio perciò non dovrebbe essere difficile portarlo via da Londra. L’Inter, però, rimane vigile. Si prospetta un infuocato derby d’Italia sul mercato.

