Grifo sogna il nerazzurro: ”Tifo Inter da bambino”

Grifo sogna il nerazzurro: ”Tifo Inter da bambino”

Vincenzo Grifo sogna di vestire la maglia dell’Inter. Lo ha dichiarato in una recente intervista a la ‘Gazzetta dello Sport‘: “La Lazio e la Fiorentina sono state le squadre che più mi hanno cercato in Italia. I biancocelesti mi vollero quando ero 18enne, mentre i viola mi avevano contattato nel 2019; decisi di non andare perché nel mentre presero Ribery e Boateng, pensai che non avrei giocato e decisi di rimanere in Germania. Mi piacerebbe giocare in Serie A, lo farei solo per una vera opportunità, dunque per una big. Quale? Tifo Inter da quando sono bambino…” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma