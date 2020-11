Inter-Monza 1-0, decide Carboni | Accordo e retroscena Galliani-Conte

Ad Appiano l’Inter ha superato in amichevole il Monza di Brocchi. Prima della gara hanno pranzato assieme Marotta e Galliani. Nel post quest’ultimo ha parlato anche di Conte

Il Monza di Brocchi esce sconfitto 1-0 dall’amichevole con l’Inter andata in scena oggi pomeriggio ad Appiano Gentile. Decisiva per la vittoria dei nerazzurri la rete nel secondo tempo del baby attaccante Carboni. Complici le tante assenze causa Nazionali, la squadra di Conte è scesa in campo con soli cinque calciatori della prima squadra: Ranocchia, Radu, Young, Nainggolan e Darmian. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, prima del match l’Ad nerazzurro Marotta e il collega Adriano Galliani hanno pranzato assieme accordandosi per future nuove collaborazioni in tema calciomercato, dopo gli affari Pirola e Di Gregorio conclusi nella passata sessione. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter-Monza, Galliani: “Conte un grande allenatore. Io e lui parlammo di…”

Al termine della partita, Galliani ha poi risposto alle domande di ‘Sky Sport’. Interessante la risposta su Conte, a proposito del suo mancato approdo al Milan: “Se anni fa lo volevo sulla panchina rossonera? Parlammo di questa possibilità. Se fosse capitato prima, di sicuro sarei riuscito a portare a buon fine il corteggiamento – ha aggiunto l’Amministratore delegato del Monza – E’ un grande, grande allenatore, sin dai tempi dell’Arezzo: fa giocare bene le sue squadre e per questo faccio i complimenti all’Inter per averlo preso”.

