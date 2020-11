Mazzola: “Secondo me sarebbe un grave errore lasciare andare via Antonio Conte”

Inter, l’ex calciatore della Grande Inter Sandro Mazzola ha voluto dare il suo parere sia sulla situazione della sua ex squadra che sull’allenatore Antonio Conte. L’ex giocatore ha difeso il tecnico nerazzurro e ha confermato il suo giudizio positivo

INTER MAZZOLA INTERVISTA/ L’ex giocatore della Grande Inter di Helenio Herrera Sandro Mazzola, è stato intervistato da Il Giornale.it. L’ex calciatore, non riesce a trovare una spiegazione per l’inizio non eccezionale della squadra di Antonio Conte e ha detto: “Non saprei, davvero. Quando vedo la partita inizialmente mi sembra che stiano facendo bene ma poi si perdono strada facendo. Non riesco a capire cosa succede, da lontano non è facile capire certe dinamiche. Bisognerebbe essere nello spogliatoio per capire tante cose perché la squadra non è affatto male, ma sembra faccia fatica ad esprimersi“. Gli hanno chiesto se la colpa possa essere attribuita all’allenatore e lui ha negato dicendo: “No, non credo… Lasciamolo lavorare, anche lui ha bisogno di tempo per trovare la giusta quadratura e anche i giocatori devono dargli una mano“. Per quanto riguarda la situazione di Christian Eriksen, il ‘baffo’ nerazzurro ha dichiarato: “Sinceramente Conte le chance per mettersi in mostra gliel’ha pure date ed effettivamente non le ha sapute sfruttare. Poi magari Eriksen cambia squadra e inizia a giocare bene. Nel calcio purtroppo avvengono anche queste cose ed è davvero difficile capire cosa scatti nella testa dei giocatori”. Per quanto riguarda il futuro presente e prossimo, l’ex calciatore confermerebbe Conte e in merito ha spiegato: “Secondo me sarebbe un grave errore lasciarlo andare via. Quest’anno gli potrà servire ulteriormente per capire ancora meglio Milano e l’Inter dato che non è mai facile. Io andrei avanti con lui in ogni caso per tentare di aprire un ciclo, poi dipenderà molto da come andrà questa stagione“.

Gli hanno domandato chi potrebbe essere il sostituto, ma Mazzola si schernisce e ridendo ha risposto: “Finché non si sa che va via non rispondo a questa domanda. Sarebbe un qualcosa contro di lui e a me lui piace come allenatore e dunque preferisco non sbilanciarmi in questo momento, è ancora presto”.