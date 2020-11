Nainggolan e Vecino per Izzo e Milik: a gennaio grosse occasioni dalla Serie A

Nainggolan e Vecino per Izzo e Milik: a gennaio grosse occasioni dalla Serie A

Potrebbero esserci grosse occasioni a gennaio direttamente dalla Serie A. Come riferisce ‘Tuttosport’, il Torino sembra orientato a chiedere Nainggolan per dare il via libera a Izzo, obiettivo nerazzurro. Si raffredda, dunque, la pista Vecino che potrebbe tornare in auge per Milik, altro scambio messo in piedi nei giorni scorsi per avere l’attaccante. Nella sessione invernale, dunque, l’Inter potrebbe diventare più completa con gli innesti mirati voluti dal tecnico.

