Proposto il rinnovo a Milenkovic: stand-by per il difensore viola

Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, l’arrivo di Prandelli potrebbe avere certi effetti sulla viola anche in ottica mercato. Commisso e la dirigenza stanno lavorando per cercare di blindare Nikola Milenkovic, in scadenza nel 2022 e al momento propenso a non rinnovare come dichiarato nelle scorse settimane. Se non dovesse firmare il rinnovo entro giugno, il suo futuro sarà lontano da Firenze per evitare di perderlo a zero. Valutato circa 25 milioni di euro, su di lui c’è da tempo anche l’Inter.

