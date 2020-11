Calciomercato Inter: clamorose voci dall’estero vorrebbero Lautaro Martinez lontano dai nerazzurri e da Antonio Conte. Scopriamo i dettagli

L’Inter di Antonio Conte è una squadra in piena crescita. I nerazzurri, che sono pieni di tanti giovani talenti che si stanno affermando ad alti livelli, stanno cercando di costruire un nuovo progetto vincente, cercando di tenere alla larga i propri pupilli dalle sirene del mercato. Una delle stelle del club italiano che è accerchiato dai top club, è Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, erede Handanovic in Serie A | Doppia ipotesi di scambio

Calciomercato Inter, Lautaro nel mirino: ci (ri)provano anche dall’Inghilterra

Secondo quanto riportato da ‘Eurosport UK’, il Manchester City ci starebbe riprovando per Lautaro. Il ‘Toro’, una delle stelle dell’Inter, sarebbe l’erede in attacco, designato da Josep Guardiola, del Kun Sergio Aguero che in questo momento ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Il Manchester City resta così, insieme a Real Madrid e Barcellona (quest’ultimo in pole) nella lista delle pretendenti per il centravanti argentino. Il club inglese, comunque, potrebbe fare sul serio per il numero 10 nerazzurro a giugno, tentando uno scambio alla pari con Gabriel Jesus, che l’Inter trattò nel 2016 quando era ancora al Palmeiras. Poi arrivò Gabigol…

Una trattativa comunque difficile da portare avanti. I nerazzurri probabilmente, infatti, non accetteranno uno scambio dato che preferirebbero soltanto soldi per il giocatore (almeno 70 milioni di euro). La cessione rimane comunque possibile considerando le difficoltà dovute al rinnovo del contratto. Gli agenti dell’argentino vorrebbero un aumento di ingaggio di circa 8 milioni netti. Va considerato che l’entourage di Lautaro ha, da tempo, l’intesa col Barcellona sui 12 milioni per il proprio assistito, anche se per ora i blaugrana sono impossibilitati – e lo sono stati l’estate scorsa – dsoddisfare le richieste economiche dell’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Skriniar in Spagna | L’erede dalla Juventus

Calciomercato Inter, grana Lautaro | Accordo ad una sola condizione