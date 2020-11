L’annuncio: ”Calhanoglu per Eriksen? Conte non li vuole”

L’annuncio: ”Calhanoglu per Eriksen? Conte non li vuole”

Calhanoglu al posto di Eriksen? Per il giornalista Gian Luca Rossi non è una condizione percorribile. Lo ha detto a ‘Top Calcio 24’ nelle ultime ore: “Conte vuole Kanté, tutti gli altri nomi che circolano sono accostati per altre ragioni. Alcuni per interesse da parte degli agenti, come ad esempio Kessie. Più utile Calhanoglu di Eriksen? Non credo, Conte li trova entrambi fuori contesto. Inoltre mi sembra davvero strano che la società spenda 6 milioni a stagione per il turco” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma