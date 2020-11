Sfuma Ndombele: il Barcellona vicino a prenderlo

L’Inter perderà un altro obiettivo di mercato. Sembra che Barcellona e Tottenham stiano per completare un’operazione di mercato: secondo ‘Don Balon’, Ndombele dovrebbe trasferirsi in Spagna per circa 40 milioni di euro. Accostato all’Inter come piano B per Kanté, il centrocampista sembra diretto verso la Catalogna a causa del poco spazio che Mourinho gli sta riservando.

