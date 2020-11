Smacco Milik: ”Ha un accordo con la Juventus, arriva a costo zero”

Arkadiusz Milik si trasferirà alla Juventus a costo zero. E’ quanto afferma a ‘Top Calcio 24’ il giornalista Davide Russo De Cerame: “Milik non andrà via dal Napoli a gennaio. Il motivo? Ha già un accordo con la Juventus per la prossima stagione a parametro zero” ha detto. Dunque, tutte le ipotesi di scambio sembrano destinate a naufragare e soprattutto sembra destinata a naufragare anche l’ipotesi Inter.

