Calciomercato Inter, l’obiettivo si complica | Rilancio da 18 milioni

Calciomercato Inter: si complica un big in scadenza a giugno finito nel mirino della dirigenza nerazzurra. Importante proposta del suo club, ecco tutti i dettagli

L’Inter monitora diversi giocatori, big o meno con il contratto in scadenza nel giugno 2021. Insomma le classiche ‘occasioni’ di mercato che Marotta, ma anche Piero Ausilio hanno spesso sfruttato nella loro carriera dirigenziale. Una del momento è rappresentata da Georginio Wijnaldum, polivalente centrocampista olandese in forza al Liverpool e punto di forza della Nazionale ‘Oranje’ ora guidata dall’ex nerazzurro Frank de Boer.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppio scambio a gennaio | I dettagli

Calciomercato Inter, il Liverpool prova a ‘blindare’ Wijnaldum

Negli ultimi giorni è stata paventata la possibilità di un’offerta dell’Inter per il trentenne nativo di Rotterdam, corteggiato naturalmente anche da altri grandi club europei. Oggi, però, in Spagna parlano di un rilancio dei ‘Reds’ di Klopp, i quali non vogliono affatto perdere quello che in fin dei conti è uno dei pilastri della squadra. Motivo per cui, stando a ‘Fichajes.net’, gli hanno proposto un rinnovo triennale – fino al giugno 2024 – con aumento dello stipendio fino a poco più di 6 milioni di euro netti a stagione, per un totale di 18 milioni. Wijnaldum è felice a Liverpool e per questo starebbe valutando seriamente l’offerta, che rischia in maniera concreta di mettere fuori gioco tutti, Inter compresa. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Verso Inter-Real Madrid | Ko in Nazionale, salta il match

Interlive.it | Conte-Inter separati in casa: Marotta e la decisione già presa