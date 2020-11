Non solo l’Inter su Milik: derby inglese per averlo a gennaio

Non solo l’Inter su Milik: derby inglese per averlo a gennaio

Arek Milik potrebbe volare in Inghilterra. Dopo l’interessamento dell’Inter, sta per nascere un derby tutto inglese per averlo: nonostante a giugno possa essere preso a costo zero, Everton e Tottenham sono pronte a darsi battaglia per battere la concorrenza. Il Napoli potrebbe cederlo per una cifra vicina ai 18 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma