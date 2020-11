Non tramonta lo scambio Nainggolan-Izzo: le ultime

Non tramonta lo scambio Nainggolan-Izzo: le ultime

Non tramonta lo scambio Nainggolan-Izzo. Stando alle ultimissime, Torino e Inter continuano a parlare di questa possibile soluzione. Seppur il belga voglia tornare in Sardegna, l’ipotesi granata resta comunque in piedi se non dovessero esserci le condizioni per un ritorno in rossoblu. L’Inter preferirebbe dirottarlo a Torino per avere in cambio il difensore chiesto da Conte, jolly che darebbe ulteriori soluzioni al tecnico per blindare la difesa.

