Il futuro di Milan Skriniar non è ancora del tutto scritto. Lo slovacco potrebbe lasciare a gennaio con l’Inter costretta poi a correre ai ripari: idea Rudiger

La scorsa estate si è parlato moltissimo di una possibile cessione di Milan Skriniar, in direzione Inghilterra. Lo slovacco è però rimasto alla corte di Conte a giocarsi le sue carte e al netto del Covid ha anche trovato discreto spazio tra i titolari. Ciononostante il destino del giovane difensore interista è tutt’altro che chiaro. Skriniar infatti potrebbe salutare a gennaio di fronte a una proposta cash di 35-40 milioni di euro. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Skriniar possibile partente: Rudiger a gennaio

L’Inter continua dunque a tenere Skriniar sul mercato con estimatori tra Premier e PSG che di certo non mancano. La società di Suning non si farà comunque trovare impreparata con due piani già pronti. Per giugno l’idea è Maksimovic dal Napoli a parametro zero, mentre per gennaio occhio a Rudiger che Conte ha già avuto al Chelsea.

Fuori dai piani di Lampard, il difensore tedesco ex Roma potrebbe arrivare in prestito secco. Rudiger inoltre sarebbe nel mirino anche di Juventus e Milan.

