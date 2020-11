Calciomercato Inter, agente allo scoperto | “Nerazzurri interessati”

L’Inter guarda in Premier League per rinforzare il proprio centrocampo. Oltre a Kante e Xhaka, i nerazzurri hanno nel mirino un giocatore del Newcastle

Tra gennaio e giugno l’Inter intende rinnovare il reparto di centrocampo. Al di là di Paredes e del possibile scambio con Eriksen, gli occhi della dirigenza nerazzurra sono soprattutto in Premier League visto l’interesse per Kante, sempre il ‘sogno’ di Conte, e per lo svizzero in forza all’Arsenal Granit Xhaka. Ce ne sono in realtà anche degli altri, tra questi a quanto pare anche Miguel Almiron che attualmente milita nel Newcastle ora tredicesimo in classifica. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, agente Almiron allo scoperto

Il gradimento di Marotta e soci per il 26enne paraguaiano è stato portato alla luce dal suo agente Daniel Campos, intervistato da ‘Europacalcio.it’: “I nerazzurri hanno mostrato interesse per Miguel – le sue parole – ma non sono stati fatti passi in avanti. Almiron può giocare in varie posizioni ed è sempre a disposizione dell’allenatore ovunque ne abbia bisogno. Ora la sua realtà è Newcastle e la qualificazione al Mondiale con il Paraguay“. Il classe ’94 di Asuncion risulta essere nei radar della dirigenza interista già da qualche anno, nello specifico fin dai tempi in cui militava in Argentina, al Lanus. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Certamente non è una priorità per l’Inter.

