Ramos: il giocatore sarà assente con l’Inter, senza di lui in Champions sette sconfitte in otto partite

Inter-Real Madrid, il difensore della squadra spagnola Sergio Ramos non potrà disputare questo incontro a causa di un problema al bicipite femorale. Una ‘tegola’ pesante per la squadra di Zidane che senza il suo capitano ha perso 7 degli ultimi 8 incontri di Champions League

INTER-REAL MADRID RAMOS OUT/ Mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si disputerà la sfida valida per il quarto turno del girone B della Champions League tra Inter e Real Madrid. Le due squadre si trovano rispettivamente all'ultimo posto del girone i nerazzurri con due punti, mentre la squadra spagnola è seconda a pari merito con lo Shakhtar Donetsk a 4, al primo posto c'è il Borussia M'Gladbach a 5. Per la squadra di Antonio Conte, le possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale della maggiore competizione europea sono ancora intatte, ma servono almeno due vittorie e un pareggio nelle prossime tre giornate. La notizia che il difensore del Real Madrid Sergio Ramos non potrà essere presente a questa sfida a causa di un problema al bicipite femorale, è molto negativa per i 'blancos'. La squadra di Zinedine Zidane senza il suo capitano, ha infatti perso 7 delle ultime 8 partite di Champions League.

La squadra di Antonio Conte, avrà quindi un’opportunità in più per restituire la sconfitta subita nella gara di andata e per rientrare prepotentemente in gioco per la qualificazione agli ottavi di finale.