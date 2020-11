Affare Milik: 18 milioni per il si, Vecino per lo scambio alla pari

Affare Milik: 18 milioni per il si, Vecino per lo scambio alla pari

Secondo ‘Tuttosport’, l’Inter è sempre più interessata a prendere Milik per l’attacco. Stando alle ultimissime, De Laurentiis sarebbe propenso a dire si per cederlo ma solo a determinate condizioni: il costo ormai si aggira attorno ai 18 milioni di euro, prezzo che potrebbe diventare addirittura zero se gli azzurri dovessero accettare la contropartita tecnica Vecino. Si continua a trattare, sperando in buone nuove entro le prossime settimane.

