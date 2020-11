Esposito: il giovane attaccante ha segnato il suo primo gol in serie B

Inter, il giovane attaccante Sebastiano Esposito ha segnato il suo primo gol in serie B con la Spal. Il calciatore è in prestito alla squadra emiliana e l’anno prossino dovrebbe tornare a Milano

INTER ESPOSITO PRIMA RETE/ Piccoli campioni crescono. L’attaccante dell’Inter, in prestito alla Spal, Sebastiano Esposito dopo il suo primo gol in serie A, su calcio di rigore gentilmente concesso da Romelu Lukaku circa un anno fa contro il Genoa, trova il suo primo gol anche in serie B. E’ stata una giornata da ricordare per i fratelli Esposito: Salvatore è stato autore dell’assist a Salamon per il vantaggio della squadra emiliana contro il Pescara. Poi al 60′ Sebastiano ha sostituito Paloschi al centro dell’attacco della Spal e proprio in zona Cesarini, al 94′ minuto, sfrutta l’assist di Valoti per chiudere la pratica siglando il gol del 2-0.

Il giovane calciatore ha già raccolto 8 presenze con i bianco-azzurri: sei in campionato e due in Coppa Italia con appunto un solo gol segnato proprio oggi.