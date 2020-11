Da Lukaku a Belotti, ecco le probabili formazioni del match Inter-Torino valevole per l’ottava giornata di Serie A

Inter-Torino, in programma allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ in Milano domani pomeriggio alle ore 15, vede il ritorno dei nerazzurri in campo dopo la sosta nazionali. Antonio Conte, molto probabilmente, adotterà l’amato 3-5-2 facendo un po’ di turnover in vista del big match di Champions col Real Madrid. Possibile chance dal primo minuto per Ranocchia, con D’Ambrosio e Bastoni a completare un terzetto tutto italiano. A centrocampo Gagliardini e Barella ai lati di Vidal, vista l’assenza certa di Brozovic. In Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Per quanto riguarda il Torino, i dubbi non sono molti. Out un calciatore (rientrato dalla Nazionale) e forse mister Giampaolo, entrambi positivi al Covid-19. Granata col 4-3-1-2, Belotti e Zaza coppia d’attacco con Verdi alle spalle.

Probabili formazioni Inter-Torino

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Barella, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Antonio Conte.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti, Zaza. All.: Marco Giampaolo (Conti in panchina).

ARBITRO: La Penna di Roma 1



DOVE VEDERLA

Inter-Torino sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN a partire delle ore 15.

