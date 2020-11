Lautaro e Bastoni: rinnovi rinviati a giugno, i dettagli

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’Inter starebbe pensando di posticipare a giugno i vari rinnovi dei contratti. I più importanti riguardano quelli di Lautaro Martinez, de Vrij, Bastoni e D’Ambrosio. Per quanto riguarda l’ex Atalanta, si pensa alla firma per altri due anni fino al 2025 con ingaggio di circa 1,8 milioni di euro. de Vrij (2023), D’Ambrosio (2022) e Lautaro (2023) possono aspettare senza particolari problemi, mentre per i vari Young, Ranocchia e Padelli, in scadenza a giugno, il discorso potrebbe essere anticipato di qualche settimana.

