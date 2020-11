Le dichiarazioni di Antonio Conte dopo il match Inter-Torino valevole per l’ottava giornata di Serie A e andato in scena allo stadio ‘Meazza’

Antonio Conte ha parlato a ‘Dazn’ dopo la vittoria in rimonta contro il Torino: “L’approccio non è stato dei migliori, dovevamo essere più feroci e determinati, non riuscivamo a vincere nemmeno un contrasto. Capisco le difficoltà quando si ritorna dalla Nazionale ad attaccare subito la spina, penso che in questo weekend queste difficoltà si siano viste anche altrove, ma è indubbio come siano mancate cattiveria e furore agonistico. Dopo il due a zero abbiamo ancora una volta dimostrato di avere tanto di importante sul piano caratteriale, che però dobbiamo andare un po’ a cercare. C’è da fare i complimenti ai ragazzi, il gol di Ansaldi avrebbe ammazzato chiunque, invece siamo rimasti vivi”.

Inter-Torino, Conte: “Bisogna essere pronti a sporcarsi. Ora lontani dal top”

“Ora dobbiamo continuare a lavorare alzando il livello di attenzione e quello agonistico, che abbiamo perso rispetto all’anno scorso – ha sottolineato il tecnico nerazzurro – Bisogna arrotolarsi la camicia ed essere pronti sempre a sporcarsi. Mi auguro che la partita di oggi ci serva da lezione, la strada è lunga e faticosa. Dovremo scavare per terra, far trovare i solchi ai nostri avversari, se non ci metti qualcosa a livello tuo personale diventa difficile. Parole di Lukaku? Ho a disposizione ragazzi intelligenti che, pure nelle difficoltà, fanno delle giuste valutazioni – ha risposto – Secondo me siamo ancora lontani dalle posizioni top, mi si rizzano i peli quando sento certe valutazioni (Inter da scudetto, ndr), da parte nostra bisogna sempre riuscire ad abbinare gli aspetti tecnici, l’organizzazione a una certa carica agonistica. Questo è un gruppo sano, che però ha bisogno di capire determinate cose, per questo mi trovo totalmente d’accordo con le parole di Romelu”.

