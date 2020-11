Calciomercato Inter, post Conte | Spunta un nome clamoroso

Nuove voci sul dopo Antonio Conte alla guida dell’Inter. Marotta ha scelto Allegri, ma nel frattempo prende forza una candidatura a sorpresa

Beppe Marotta aveva e ha scelto Massimiliano Allegri per il dopo Antonio Conte. Prima del famoso vertice a Villa Bellini era in pratica tutto o quasi fatto per l’approdo del livornese sulla panchina dell’Inter, poi la clamorosa svolta con la conferma del salentino dovuta alla fine esclusivamente a ragioni di natura economica. Non a caso, come vi ha raccontato Interlive.it, le parti vivono da separati in casa. L’ex tecnico della Juventus rimane comunque l’assoluto favorito, anche se il corteggiamento del Paris Saint-Germain e il bilancio in profondo rosso della società di viale della Liberazione potrebbero modificare, anzi stravolgere del tutto i piani dell’Amministratore delegato interista.

Calciomercato Inter, Allegri al posto di Conte: ma occhio a De Zerbi

Se non Allegri, chi al posto di Conte? Il gruppo Suning potrebbe indirizzarsi su un tecnico assai meno costoso – onde evitare di appesantire ulteriormente il bilancio – e che ai risultati riesce ad abbinare un gioco propositivo e spettacolare oltre a saper valorizzare i giovani talenti. L’identikit è quello di De Zerbi, ai vertici della classifica di Serie A con il Sassuolo. Il 41enne piace a tanti club sia italiani che stranieri (si parla addirittura del Barcellona) ed è facilmente raggiungibile visto che il suo contratto coi neroverdi termina il prossimo giugno 2021.

La scelta di De Zerbi potrebbe essere avallata anche dallo stesso Marotta, stando a indiscrezioni pure l’Ad risulta infatti un grande estimatore dell’ex trequartista bresciano. Per tutte le altre news di calciomercato sull’Inter CLICCA QUI.

