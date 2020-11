Belotti nel mirino delle big: c’è anche Marotta se parte Lautaro

Secondo ‘Tuttosport’, diverse big vogliono Belotti per la prossima stagione. Stando al quotidiano, anche l’Inter sarebbe interessata al giocatore in scadenza nel 2022. Il Torino vorrebbe rinnovargli il contratto ma Belotti potrebbe addirittura rimanere sino alla naturale scadenza del contratto senza l’accordo per il rinnovo. A quel punto si scatenerebbe un’asta pazzesco per prenderlo a parametro zero, anche se Cairo difficilmente arriverà a tanto. Tuttavia, no è da escludere un deciso assalto di Marotta in caso di addio di Lautaro.

