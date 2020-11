Champions League, designato l’arbitro di Inter-Real Madrid

E’ stato designato l’arbitro che dirigerà il big match Inter-Real Madrid di scena mercoledì al Meazza e valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions

Sarà l’inglese Anthony Taylor a dirigere la supersfida Inter-Real Madrid valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League e in programma mercoledì sera allo stadio ‘Meazza’. Assistenti Gary Beswick e Adam Nunn, quarto uomo David Coote, al Var Stuart Attwell coadiuvato da Lee Betts. Il 42enne di Cheshire ha arbitrato i nerazzurri già altre tre volte: contro Borussia Dortmund in Champions l’ottobre di un anno fa, contro il Saint-Etienne in Europa League nella stagione 2014/2015 e l’agosto scorso sempre in EL nel match col Girona valevole per gli ottavi. In tutte e tre le occasioni sono arrivate delle vittorie. L’unico precedente col Real, invece, è negativo per gli spagnoli: 3-0 a Parigi contro il Psg nella fase a gironi della scorsa Champions.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Marotta chiude il primo acquisto di gennaio

Calciomercato Inter, Eriksen via a gennaio | Sarà scambio