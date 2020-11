Calciomercato Inter, insidia Milan per il bomber | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Arkadiusz Milik. Il polacco in scadenza a giugno col Napoli possibile colpo dei nerazzurri, ma anche di Juventus e Milan

Per l’Inter rischia di essere sempre più complicato il ‘colpo’ Milik. Oltre alla Juventus e a diversi club stranieri, sul bomber polacco in scadenza a giugno col Napoli c’è anche il Milan. C’è a maggior ragione dopo l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, out per quasi un mese, che ha messo in ‘allarme’ i rossoneri riaccendendo l’interesse per l’ex Ajax. Pioli ha in effetti bisogno di un altro centravanti, proprio nel caso in cui, come questo, il fuoriclasse svedese risultasse indisponibile.

Calciomercato Inter, Milik a Milano ma al Milan: le cifre

Il club targato Elliott potrebbe offrire uno scambio agli azzurri, occhio in tal senso ai vari Conti, Castillejo e Musacchio, garantendo al 26enne più o meno le stesse cifre che sarebbe pronto a mettere sul tavolo Beppe Marotta: ovvero 5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi quattro anni e mezzo, circa 45 milioni di euro complessivi. Per tutte le altre news di calciomercato sull’Inter CLICCA QUI.

