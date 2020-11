Inter-Real Madrid, Conte: ”E’ una finale, non possiamo sbagliare”

Vigilia di Champions League per l’Inter in vista della gara contro il Real Madrid. Queste le parole di Conte: “Per noi rappresenta una finale, non ci sono alternative alla vittoria. Sappiamo che squadra è il Real Madrid, sarà un match difficilissimo. Servirà una grande partita. Ci si aspetta tantissimo da noi, dobbiamo fare il salto di qualità e spero di poterlo fare in tempi brevi. Assenze Real? Non penso che possano recriminare… Hanno una rosa di grossissimi talenti. Sanchez trequartista? Potrebbe essere una soluzione a partita in corso, per come giochiamo tre attaccanti sarebbero difficili da sopportare. Per passare dobbiamo fare almeno 7 punti, i primi 3 dobbiamo ottenerli domani” ha concluso.

Inter-Real Madrid, Conte: ”E’ una finale, non possiamo sbagliare”

Così Handanovic: ”Mancano ancora 3 partite, solo dopo queste potranno essere fatte delle valutazioni. Quando prendi tanti gol c’è sempre da preoccuparsi, però si valutano le situazioni per capire dove e come si può intervenire. Contro di noi spesso giocano in ripartenze e i gol nascono da queste situazioni. Sono tutte cose migliorabili ma bisogna invertire la tendenza da subito” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma