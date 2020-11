Pazienza: ”Eriksen? Poco dinamico e aggressivo, è inadatto per Conte”

A ‘tuttomercatoweb’ radio, l’ex Napoli Michele Pazienza ha espresso la propria opinione in riferimento alle difficoltà di Eriksen. Il centrocampista ha spiegato i motivi per i quali, secondo lui, il danese non riesce ad integrarsi nel gioco del tecnico: ”Il gioco di Conte è fatti di dinamismo e aggressività, caratteristiche principali che ogni suo giocatore deve avere. Ad Eriksen mancano entrambe: lui è uno che vuole sempre avere la palla tra i piedi e sfruttare i movimenti dei compagni, non l’incontrario. Mi sono sempre chiesto perché lo hanno preso, difatti fa un sacco di fatica a giocare. Prendete Vidal: lui è perfetto perché tra le altre cose ha queste caratteristiche” ha concluso.

