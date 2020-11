Calciomercato Inter, annuncio bomba: “Marotta prende Dybala”

Clamoroso annuncio in diretta tv in ottica calciomercato Inter. In uscita dalla Juventus, Dybala sarebbe il prossimo acquisto di Marotta.

Paulo Dybala sta vivendo il suo periodo più difficile da quando è arrivato in Italia più di 8 anni fa. Con il cambio alla guida tecnica della Juventus e reduce da un infortunio, l’attaccante argentino ha fatto fatica ad imporsi. Non sente la fiducia del nuovo allenatore Pirlo ed il fatto che la trattativa per il rinnovo del contratto si sia arenata di certo non aiuta. Se a questo ci si aggiunge la notizia della morte del suo idolo Diego Armando Maradona, si capisce quale possa essere il suo stato d’animo. Anche ieri in Champions League contro il modesto Ferencvaros, la ‘Joya’ è stato tra i peggiori in campo e l’addio a fine stagione si fa sempre più probabile.

Calciomercato Juventus, Dybala ai saluti: “Lo prende Marotta”

Gli estimatori di Dybala non mancano: dal Real Madrid al Barcellona passando per il Manchester United, ma offerte concrete non sono mai arrivate. Intervenuto in diretta tv su ‘Top Calcio 24’, il giornalista sportivo Matteo Caronni fa una rivelazione clamorosa: “Conoscendo il loro ottimo rapporto, per me sarà Marotta il prossimo dirigente ad acquistare Dybala. Certo per l’Inter non sarebbe un affare semplice visto che c’è Lautaro e che lui chiederebbe non meno di 10 milioni di euro l’anno di ingaggio. Ma sono convinto che lo prende Marotta“.

Ad oggi è difficile ipotizzare che la Juve possa cedere un giocatore così importante all’Inter. Ma intanto c’è chi suggerisce uno scambio con Eriksen… Staremo a vedere.

