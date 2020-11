Clamoroso: rescinde il vice Lukaku, colpo a costo zero a gennaio

Clamorosa news dalla Bundesliga: lo Schalke 04 e Vedad Ibisevic hanno interrotto il loro rapporto di collaborazione. Dopo il litigio con alcuni membri della società, il club e il giocatore hanno deciso di rescindere il contratto come comunicato dallo Schalke 04 in una nota ufficiale. L’attaccante resta comunque appetibile sul mercato a costo zero: l’Inter potrebbe prenderlo per compensare la lacuna del vice Lukaku.

