Calciomercato Inter, assalto respinto | Richiesta di 93 milioni

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le nuove indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra sul tentativo fallito di scippare Lukaku ai nerazzurri

Conte si affida al ‘suo’ Lukaku per battere stasera il Real e rilanciare alla grande le chance di qualificazione agli ottavi di Champions League. Il bomber belga rimane il giocatore più determinante della squadra nerazzurra, oltre a esserne il leader assoluto come confermano anche le dichiarazioni rilasciate dopo la vittoria sofferta e in rimonta contro il Torino. Già autore di nove gol in stagione, il classe ’93 ha saltato la gara di andata all”Alfredo Di Stefano’ – persa 3-2 da Lautaro e compagni – a causa di un problema muscolare, per questo motivo la sua voglia di incidere in questa supersfida sarà senz’altro enorme.

Calciomercato Inter, 93 milioni per Lukaku. A giugno con l’addio di Conte…

Quando si parla di Lukaku, però, si tocca anche l’argomento calciomercato. A tal proposito, dall’Inghilterra giungono nuove clamorose indiscrezioni sul tentativo del Manchester City di Pep Guardiola nella scorsa estate. Stando al ‘Daily Telegraph’ gli inglesi ci hanno provato per davvero per quello che consideravano e che magari considerano ancora l’ideale erede di Sergio Aguero, il cui contratto scade nel prossimo giugno. L’Inter ha però immediatamente alzato un muro, dichiarando incedibile il suo numero 9 a meno di una offerta shock. La richiesta dei nerazzurri, secondo la medesima fonte, è stata superiore ai 93 milioni di sterline, quindi superiore ai 104-105 milioni di euro. I ‘Citizens’ potrebbero riprovarci a giugno, sperando di trovare un’Inter più ‘morbida’ e forse pure un Lukaku maggiormente disponibile ad ascoltare la loro eventuale offerta, considerato il probabile per non dire certo addio del suo ‘mentore’ Conte…

