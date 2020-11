Le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la supersfida di Champions col Real persa in maniera netta dall’Inter

Antonio Conte ha parlato a ‘Sky Sport’ dopo la netta sconfitta col Real Madrid che avvicina l’Inter alla porta d’uscita della Champions. Si parte, però, dalla morte di Diego Armando Maradona: “Stiamo versando tutti lacrime, è stata una persona che ha fatto la storia del calcio – le parole del tecnico nerazzurro – Ho avuto anche il piacere di giocarci contro di marcarlo, onestamente faccio fatica a pensare che non ci sia più. Sono molto addolorato per la sua scomparsa”. Punto, poi, sulla gara: “Già di base è difficile giocare contro squadre del calibro del Real Madrid, lo è ancor di più se vai sotto e rimani in dieci. La differenza si è vista, questo non ci deve abbattere questo ma farci capire che la strada è ancora lunga.

Inter-Real Madrid, Conte: “Partita subito in salita”. Faccia a faccia con la squadra

“Se servirebbe cambiare modulo? La partita si è messa subito in salita e poi è stato difficile rimettersi in gioco pure per via di una esplusione (di Vidal, ndr) dovuta forse a un eccesso di protesta e che ci ha tagliato le gambe – ha risposto Conte in conclusione, dribblando la domanda – La situazione è questa, ne prendiamo atto, ma l’impegno della squadra c’è stato”. Stando a indiscrezioni provenienti dal ‘Meazza’, evidentemente prima dell’intervista a ‘Sky Sport’, negli spogliatoi è andato in scena un lungo faccia a faccia tra Conte e la squadra. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

