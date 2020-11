Inter, futuro Conte: i bookmaker cambiano la quota esonero

Le ultime news Inter si concentrano sulla sfida di stasera col Real Madrid in Champions. In ballo il futuro di Conte.

Tra due ore l’Inter scenderà in campo allo stadio ‘Meazza’ contro il Real Madrid nella prima giornata di ritorno di Champions League. Una sfida decisiva per il cammino europeo dei nerazzurri, costretti a non perdere per non dire addio in anticipo alla possibilità di raggiungere gli ottavi di finale. Dal risultato di questa partita potrebbe dipendere anche il futuro di Antonio Conte in panchina. C’è chi sostiene che Zhang potrebbe mandarlo via, con Marotta pronto ad affidare la squadra ad Allegri, in caso di sconfitta. Rumors smentiti dai bookmaker: proprio oggi è stata aggiornata la quota per le scommesse sull’esonero o le dimissioni del tecnico salentino, ma non al ribasso. Se prima infatti l’addio di Conte era bancato a 7,50 adesso è salito a 9. C’è quindi fiducia sulla conferma da parte del gruppo Suning.

