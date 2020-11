Esonero Conte, i tifosi vogliono Zenga al suo posto

Esonero Conte, i tifosi vogliono Zenga al suo posto

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, l’ambiente è decisamente giù di morale per l’ormai inevitabile eliminazione dalla Champions. Per questo i tifosi sono decisamente inviperiti nei confronti di Conte, giudicato il capo espiatorio. Gli stessi vorrebbero un cambio della guida tecnica e in particolare la suggestione Walter Zenga, l’ex tanto amato che attende una chiamata dal suo ex club per coronare il sogno di allenare l’Inter. Tra gli altri si fanno anche i nomi di Materazzi, Stankovic e Cambiasso, tutta gente che ha l’Inter nel cuore e che darebbe tutto per risollevarla.

