Calciomercato Inter, Eriksen in vendita | Soluzioni per l’addio

Eriksen è ormai ufficialmente in vendita con l’Inter vogliosa di ammortizzare la spesa dello scorso gennaio. Ci prova l’Arsenal

Relegato al ruolo di comparsa anche contro il Real Madrid, Christian Eriksen sembra ormai sempre più lontano dalla Milano nerazzurra. L’Inter lo ha di fatto messo in vendita ed anche all’estero iniziano a circolare forti e chiare le voci su un addio da parte del danese ex Tottenham. Come sottolineato dall’Inghilterra, l’Arsenal ha mantenuto i contatti con la società di Suning per esplorare la situazione di Eriksen, in quanto i ‘Gunners’ hanno bisogno di nuovi innesti. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Eriksen in vendita: cifre e offerte

Stando a quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’ il prezzo di Eriksen potrebbe scendere anche intorno ai 13 milioni di euro. Una cifra che però realisticamente non potrà accontentare i nerazzurri che lo hanno pagato 27 milioni un anno fa, e che oggi a bilancio dovrebbe pesare sui 22-23. A quelle cifre infatti si tratterebbe di una minusvalenza.

Più plausibile uno scambio alla pari a gennaio, con Xhaka dell’Arsenal o Paredes del PSG, in modo tale da poter iper-valutare il cartellino del danese e fare plusvalenza. Una strada alternativa è invece quella del prestito con diritto, in modo da poter ammortizzare ulteriormente la spesa.

