Calciomercato Inter, futuro Conte | Annuncio UFFICIALE di Zhang

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha fatto il punto della situazione soffermandosi anche su Antonio Conte

Momento non troppo positivo per l’Inter di Antonio Conte che ha già un piede e mezzo fuori dalla Champions League, e in campionato deve rimontare lo svantaggio sulla concorrenza. Nel corso dell’Assemblea dei soci il presidente del club meneghino, Steven Zhang ha fatto il punto della situazione evidenziando: “L’obiettivo della stagione scorsa era quello di iniziare a creare una mentalità vincente, con senso di appartenenza e spirito di sacrificio. Poi provare a ridurre il gap con i nostri competitor. In Antonio abbiamo identificato tutte le qualità professionali ed umane per compiere questa missione“. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Zhang su Conte: “Subito leader”

Zhang ha quindi proseguito elogiando il lavoro del tanto criticato Antonio Conte: “Antonio è salito alla guida dell’Inter e da subito ne è diventato un vero leader. I calciatori hanno dimostrato il massimo della dedizione e dello spirito di sacrificio richiesto. Il campionato si è dovuto drammaticamente interrompere per 3 mesi. Il lockdown ha rappresentato una difficoltà immensa per tutti i club, ancora di più per quelli impegnati in un percorso di costruzione e di crescita. Il cambiamento richiesto da subito ha portato evidenti risultati. Abbiamo conquistato il secondo posto in Campionato che ci ha garantito per il terzo anno

consecutivo la qualificazione in Champions League”.

In conclusione: “Al termine di un percorso faticoso ed entusiasmante, abbiamo disputato una finale europea dopo 10 anni. Questo è il livello a cui l’Inter deve sempre competere. E sappiamo anche che questo risultato non deve essere mai dato per scontato. Gli obiettivi per questa stagione sono gli stessi: continuare a crescere e stabilizzarsi continuando il nostro percorso. Finché vediamo crescita positiva – ha concluso il presidente dell’Inter – sappiamo che siamo sulla strada giusta”.

