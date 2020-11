Marotta non molla: Dybala per sostituire Lautaro Martinez

Marotta non molla: Dybala per sostituire Lautaro Martinez

L’Inter non molla Dybala. Stando alle ultime, Marotta è seriamente intenzionato a fare di tutto per provare a strappare l’argentino dalla Juventus che vuole venderlo in estate. Se dovesse partire Lautaro, l’a.d. ha intenzione di impiegare tutte le risorse su di lui e rivalutarlo nella nuova Inter da scudetto che sta tentando di costruire. Per averlo serviranno almeno 80 milioni di euro.

