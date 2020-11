Marotta: ”Poste le basi per vittorie future”

Marotta: ”Poste le basi per vittorie future”

Assemblea dei soci per l’Inter a meno 24 ore dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Al termine, l’a.d. Marotta ha parlato del futuro club: “L’Inter ha iniziato un nuovo percorso che dovrebbe riuscire a fare bene per il futuro. Già l’anno scorso abbiamo ottenuto dei risultati davvero importanti, abbiamo valorizzato giovani talenti e stiamo lavorando per costruire una squadra sempre più forte per vittorie future. Stiamo costruendo una base che nel prossimo futuro dovrebbe garantirci successi in Italia e all’estero” ha concluso.

